На видео показали гигантского 18-килограммового кота
Животное не может самостоятельно передвигаться
В Нью-Йорке спасают от ожирения кота по кличке Барсик, который набрал 18 килограммов. Животное не может самостоятельно передвигаться, в ветклинику его доставили в специальной коляске.
От Барсика во время переезда отказались хозяева. Таким образом кот оказался в одном из городских приютов. Новая хозяйка отвезла питомца на коляске в ветеринарную клинику, где специалистов поразила масса животного. Им пришлось даже использовать весы для собак, так как "кошачьи" были слишком маленькие.
Пока кот находится у временной хозяйки, и в его системе питания уже произошли значительные изменения.
К слову, звание самого упитанного кота Великобритании досталось восьмилетнему Помпону, который весит около десяти килограммов.
Напомним, показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, мы писали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть. Ранее мы писали, что кот-клептоман принес хозяйке пачку денег. Владелица животного говорит, что это уже не первый случай.
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