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На видео показали необычного кота-чихуна

Питомец страдает очень редким заболеванием, из-за которого он постоянно чихает

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:22

Работники приюта для кошек в Восточном Суссексе (Великобритания) уже долгое время безуспешно пытаются найти новых хозяев для своего девятилетнего подопечного по имени Эллиот. Животное страдает редким недугом, из-за которого постоянно чихает. Предыдущий хозяин питомца отказался от него.

По словам заместителя руководителя приюта Тани Марш, Эллиот – очень ласковый и "очаровательный парень" и он может справиться с недугом, для этого ему желательно покинуть стены приюта, ведь здесь он не принимает необходимые медикаменты.

В то же время потенциальные хозяева, приходя выбрать себе нового питомца, часто обращают внимание на Эллиота. Но узнав о его "особенности", быстро ретируются, опасаясь возможных трат на лекарства. И для кота это становится замкнутым кругом.

Напомним, ранее мы показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть. Также мы писали о том, как кот-клептоман принес хозяйке пачку денег. Владелица животного говорит, что это уже не первый случай.

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Источник: Сегодня
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