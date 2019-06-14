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На видео показали поросенка-мутанта с мордой слона

Животное издает необычные звуки, похожие на детский плач

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:22
В Китае родился слоновидный поросенок-мутант
В Китае родился слоновидный поросенок-мутант
Фото: Pixabay

В китайской провинции Юньнань на свет появился поросенок с мордой слоненка и детским плачем. Видео с животным опубликовал таблоид Daily Mail.

Как говорят очевидцы, отросток на мордочке животного напоминает хобот слона. Кроме того, поросенок издает необычные звуки, похожие на детский плач.

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Поросенок выжил, однако о его состоянии здоровья не говорится. Жители китайской деревни, в котором появился детеныш-мутант, сообщили, что после рождения животное практически сразу спрятали от глаз общественности.

Смотрите видео: в Китае родился поросенок-мутант с мордой слона

Напомним, в Тихом океане выловили акулу-мутанта с зубами змеи. В Тайваньском институте рыбного хозяйства заявляют, что особи такого вида очень редки. Первый экземпляр был найден в 1986 году, однако с тех пор из моря доставали лишь несколько рыбин. Кроме этого, мы писали, как 25-метровых "морских червей" выбросило на побережье Чукотки

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