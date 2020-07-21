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На видео попала реакция девушки на случайное "знакомство" с медведем в лесу

Сегодня, 10:07

Хладнокровная туристка достала свой телефон и сделала несколько селфи

В одном из национальных заповедников Мексики туристки случайно встретились с черным медведем. Инцидент удалось снять на видео очевидцу, который стоял неподалеку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На опубликованном ролике показано, как зверь подходит к девушкам, стает на задние лапы, а затем прижимается и обнюхивает одну из них. Хладнокровная туристка в это время достает свой телефон и делает несколько селфи с медведем. После чего тот возвращается в лес.

Запись появилась в социальных Сетях, где за два дня набрала более двух миллионов просмотров.
Пользователи Сети в комментариях оценили смелый поступок путешественницы, но призвали людей не поддаваться панике и сохранять спокойствие при встрече с дикими животными.

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"Стальные нервы. Им еще повезло. К счастью, черные медведи не такие агрессивные, как бурые", "Одно дело быть смелым. И совсем другое – сохранять спокойствие в таких условиях", "Боже мой. Она кремень", – пишут юзеры под видео.

Видео: Twitter | RexChapman

Напомним, ранее 25-летняя Джулия Тупи (Julia Tupy) во время отдыха в американском округе Сассекс, штат Нью-Джерси, неожиданно столкнулась в горах с диким медведем. Невозмутимую реакцию девушки на зверя снял на камеру ее друг – Джозеф Кун (Joseph Kun).

Кроме этого, мы рассказывали о группе TikTok-блогеров из американской Северной Каролины, которые запечатлели на видео попытку медведя залезть в их автомобиль.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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