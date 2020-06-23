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На видео попала реакция собак-спасателей на прощание с напарниками

Сегодня, 06:55

Теперь о животных позаботятся власти Китая

Трогательными кадрами прощания пожарных и вышедших на пенсию служебных собак поделились сотрудники Лхасской пожарной команды в Тибетском автономном районе на западе Китая.

Псы, которым уже исполнилось по восемь-десять лет, участвовали во многих спасательных операциях: искали людей после землетрясений и других стихийных бедствий. Теперь о животных позаботятся местные власти, пишет издание Daily Mail.

На обнародованном ролике показано, как одна из собак натягивает поводок и рвется к пожарному, с которым она проработала около десяти лет. Другой пес держится лапами за руку напарника и отказывается его отпускать. После этого оператор показывает печальное лицо спасателя, вынужденного расстаться с животным.

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Десятки тысяч китайских интернет-пользователей были тронуты видео. Они назвали происходящее на ролике проявлением "настоящей дружбы".

"Я плачу. Это их товарищи, друзья и семья", "Они посвятили большую часть своей жизни общественности. Надеюсь, эти собаки смогут провести остаток своей жизни счастливо", "Это так жестоко. Несмотря на то, что их работа закончена, они все еще думают, что пожарные – это их владельцы и друзья", – пишут юзеры в комментариях.

Видео: Weibo

Напомним, ранее мы рассказывали о собаке, которая пожертвовала собой ради спасения годовалого малыша. Кроме этого, "Сегодня" писали, как овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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