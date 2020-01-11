На видео сняли воду, которая течет вверх по скале

Ролик появился на официальном YouTube-канале издания SWNS

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео Фото: Pixabay

41-летний Сэми Якобсен на острове Сувурой, входящем в состав Фарерского архипелага, снял на видео "воду, которая течет вверх по утесу". Ролик появился на официальном YouTube-канале издания SWNS.

В ролике видно, как вихрь, похожий на смерч, поднимает воду с моря на 470-метровый утес Бейнисворд. Специалисты объяснили, что подобное природное явление возникает, когда ветер захватывает брызги у морской поверхности и вращает их по краю скалы.

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"Край скалы помогает процессу вращения, и поэтому создается впечатление, что торнадо формируется довольно быстро", – рассказал один из специалистов.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления – валового облака, или так называемого грозового воротника. Также мы рассказывали, что в океане ученые обнаружили необычные дымовые кольца. Они являются разновидностью океанических вихрей, диаметр которых достигает нескольких сотен или тысяч километров.

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