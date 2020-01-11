На видео сняли воду, которая течет вверх по скале
Ролик появился на официальном YouTube-канале издания SWNS
41-летний Сэми Якобсен на острове Сувурой, входящем в состав Фарерского архипелага, снял на видео "воду, которая течет вверх по утесу". Ролик появился на официальном YouTube-канале издания SWNS.
В ролике видно, как вихрь, похожий на смерч, поднимает воду с моря на 470-метровый утес Бейнисворд. Специалисты объяснили, что подобное природное явление возникает, когда ветер захватывает брызги у морской поверхности и вращает их по краю скалы.
Смотрите видео: в США засняли "бога, идущего по облакам"
"Край скалы помогает процессу вращения, и поэтому создается впечатление, что торнадо формируется довольно быстро", – рассказал один из специалистов.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления – валового облака, или так называемого грозового воротника. Также мы рассказывали, что в океане ученые обнаружили необычные дымовые кольца. Они являются разновидностью океанических вихрей, диаметр которых достигает нескольких сотен или тысяч километров.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.