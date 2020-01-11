Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На видео сняли воду, которая течет вверх по скале

Ролик появился на официальном YouTube-канале издания SWNS

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:58
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
Фото: Pixabay

41-летний Сэми Якобсен на острове Сувурой, входящем в состав Фарерского архипелага, снял на видео "воду, которая течет вверх по утесу". Ролик появился на официальном YouTube-канале издания SWNS.

В ролике видно, как вихрь, похожий на смерч, поднимает воду с моря на 470-метровый утес Бейнисворд. Специалисты объяснили, что подобное природное явление возникает, когда ветер захватывает брызги у морской поверхности и вращает их по краю скалы.

Смотрите видео: в США засняли "бога, идущего по облакам"

Читайте также:
Невероятное видео: ученые нашли в океане гигантское прозрачное яйцо

"Край скалы помогает процессу вращения, и поэтому создается впечатление, что торнадо формируется довольно быстро", – рассказал один из специалистов.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления – валового облака, или так называемого грозового воротника. Также мы рассказывали, что в океане ученые обнаружили необычные дымовые кольца. Они являются разновидностью океанических вихрей, диаметр которых достигает нескольких сотен или тысяч километров.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Это плохой знак": фотограф показал загадочный снимок рассвета Редкая оптическая иллюзия в небе удивила очевидцев: видео Невероятное видео: ученые нашли в океане гигантское прозрачное яйцо Странное явление в небе увидели жители Чили: фото и видео
видео вода аномалия явление
Реклама

Новости партнеров

Маленькая дочь Климовой засняла маму в бикини
Маленькая дочь Климовой засняла маму в бикини
Предполагаемая любовница Меладзе заявила о скорой свадьбе
Предполагаемая любовница Меладзе заявила о скорой свадьбе
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:15Fun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 12:17Fun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

Вчера, 17:40Техно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фотофакт

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Оставила принца Гарри: Меган Маркл внезапно вернулась в Канаду

Вчера, 14:38Шоу-бизнес

Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото

Вчера, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Вчера, 08:25Fun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

9 январяFun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

9 январяШоу-бизнес

Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

9 январяШоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

9 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

9 январяШоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

9 январяFun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в гипсе

Новости партнеров

Последние слова Шатунова:
Последние слова Шатунова: "больше вы нас никогда не увидите"
Как очистить водосточный желоб от листьев. Фото
Как очистить водосточный желоб от листьев. Фото
10 признаков токсичных родителей
10 признаков токсичных родителей
Апина раскрыла душу Малахову и высказалась о Моисееве
Апина раскрыла душу Малахову и высказалась о Моисееве
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
21 жестокая истина об отношениях
21 жестокая истина об отношениях
Шишкова высказалась о конфликте с матерью Тимати
Шишкова высказалась о конфликте с матерью Тимати
47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой
47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой