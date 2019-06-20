Начальство разрешило: белоруски пришли на завод без одежды (фото)

По новым правилам дресс-кода, если температура воздуха поднимается выше 27 градусов, женщины могут работать в белье

"БелМаш" разрешил сотрудницам работать в купальниках Фото: Belmash official

В городе Могилев (Беларусь) из-за аномальной жары сотрудницам предприятия "БелМаш" разрешили работать в купальниках. В качестве иллюстрации эксперимента "БелМаш" снял свою версию клипа Satisfaction, сообщает UDF.

По новым правилам дресс-кода, если температура воздуха поднимается выше 27 градусов, женщины могут работать без одежды – "в купальнике или красивом белье". При этом для защиты используются также фартук, очки и перчатки.

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На заводе говорят, что "сотрудницы довольны лояльностью руководства, а производительность труда резко выросла – более чем на 20% у всего коллектива".

Смотрите видео: "БелМаш" разрешил сотрудницам работать в купальниках

"Если эксперимент удастся, то мы планируем перевести на такую "униформу" сотрудников мужского пола. Главное – результат и эффективность хозяйственной деятельности", – утверждают на "Белмашы".

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