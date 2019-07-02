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Надувного Захарченко и Моторолу высмеяли в "музее ДНР"

Пользователи также сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур"

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:19
В сети появились "надувные фигуры Захарченко и Моторолы"
В сети появились "надувные фигуры Захарченко и Моторолы"
Фото: facebook.com/mark.spirin.3

Пользователь Facebook Ярослав Копил разместил на своей странице фотографию "восковых фигур глав ДНР" из местного музея. На снимке якобы изображены "глава ДНР" Александр Захарченко (в центре), а также командиры боевиков – Гиви (Михаил Толстых) и Моторола (Арсений Павлов).
 

Эти изображения начали активно распространяться в сети. В комментариях под репостом блогера Михаила Голуба юзер под ником Carleonenko уточнил, что "фигуры на самом деле не восковые, в резиновые". Пользователи также сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур". Фигуры называли "смесью Ленина и упоротого лиса", а также советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со скульптур из ДНР. 

Захарченко и Моторола
Захарченко и Моторола
Фото: facebook.com/newsnetworkua

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"Я не могу перестать кричать уже час. Просто посмотрите на нее. Предлагаю напилить из нее мемов. Это, наверное, музей мадам папье-маше", – написал в Facebook Евгений Спирин. Некоторые комментаторы его поста сделали забавные фотожабы на героев снимка. 

Фигуры боевиков "ДНР" в музее
Фото: twitter.com/golub
Фигуры боевиков "ДНР" в музее
Фото: twitter.com/golub
Фигуры боевиков "ДНР" в музее
Фото: twitter.com/golub
Фигуры боевиков "ДНР" в музее
Фото: twitter.com/golub
Фигуры боевиков "ДНР" в музее
Фото: twitter.com/golub
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Ранее "Сегодня" писали, как нелегитимный депутат Госдумы, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская оскандалилась улыбкой у гроба ликвидированного главаря "ДНР". Кроме того, мы рассказывали о "колорадской вдове", которая пришла хоронить Захарченко.

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Источник: Сегодня
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