Надувного Захарченко и Моторолу высмеяли в "музее ДНР"

Пользователи также сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур"

В сети появились "надувные фигуры Захарченко и Моторолы" Фото: facebook.com/mark.spirin.3

Пользователь Facebook Ярослав Копил разместил на своей странице фотографию "восковых фигур глав ДНР" из местного музея. На снимке якобы изображены "глава ДНР" Александр Захарченко (в центре), а также командиры боевиков – Гиви (Михаил Толстых) и Моторола (Арсений Павлов).



Эти изображения начали активно распространяться в сети. В комментариях под репостом блогера Михаила Голуба юзер под ником Carleonenko уточнил, что "фигуры на самом деле не восковые, в резиновые". Пользователи также сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур". Фигуры называли "смесью Ленина и упоротого лиса", а также советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со скульптур из ДНР.

Захарченко и Моторола Фото: facebook.com/newsnetworkua

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"Я не могу перестать кричать уже час. Просто посмотрите на нее. Предлагаю напилить из нее мемов. Это, наверное, музей мадам папье-маше", – написал в Facebook Евгений Спирин. Некоторые комментаторы его поста сделали забавные фотожабы на героев снимка.

Фигуры боевиков "ДНР" в музее Фото: twitter.com/golub Фигуры боевиков "ДНР" в музее Фото: twitter.com/golub Фигуры боевиков "ДНР" в музее Фото: twitter.com/golub Фигуры боевиков "ДНР" в музее Фото: twitter.com/golub Фигуры боевиков "ДНР" в музее Фото: twitter.com/golub 1/5

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