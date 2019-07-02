Надувного Захарченко и Моторолу высмеяли в "музее ДНР"
Пользователи также сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур"
Пользователь Facebook Ярослав Копил разместил на своей странице фотографию "восковых фигур глав ДНР" из местного музея. На снимке якобы изображены "глава ДНР" Александр Захарченко (в центре), а также командиры боевиков – Гиви (Михаил Толстых) и Моторола (Арсений Павлов).
Эти изображения начали активно распространяться в сети. В комментариях под репостом блогера Михаила Голуба юзер под ником Carleonenko уточнил, что "фигуры на самом деле не восковые, в резиновые". Пользователи также сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур". Фигуры называли "смесью Ленина и упоротого лиса", а также советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со скульптур из ДНР.
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"Я не могу перестать кричать уже час. Просто посмотрите на нее. Предлагаю напилить из нее мемов. Это, наверное, музей мадам папье-маше", – написал в Facebook Евгений Спирин. Некоторые комментаторы его поста сделали забавные фотожабы на героев снимка.
Ранее "Сегодня" писали, как нелегитимный депутат Госдумы, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская оскандалилась улыбкой у гроба ликвидированного главаря "ДНР". Кроме того, мы рассказывали о "колорадской вдове", которая пришла хоронить Захарченко.
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