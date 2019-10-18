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Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги

Датируются находки периодами Среднего, Нового и Позднего Царства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
В Египте археологи нашли более 20 запечатанных саркофагов, Фото: lnstagram.com/ministry_antiquities
В Египте археологи нашли более 20 запечатанных саркофагов,
Фото: lnstagram.com/ministry_antiquities

В Луксоре на юге Египта археологи нашли более 20 запечатанных саркофагов. Деревянные гробы обнаружены в некрополе Эль-Ассасиф, находившемся на западном берегу Нила рядом с одной из египетских древних столиц, Фивами. Находка является одним из наиболее важных открытий, объявленных за последние годы, сообщает Daily Mail.

Смотрите видео: найдена таинственная гробница, которой четыре тысячи лет

Найденные саркофаги, как отмечается, размещены на двух уровнях большой могилы, они выглядят хорошо сохранившимися, "как будто древние египтяне оставили их недавно". На них видно краску и гравюры. Датируются саркофаги периодами Среднего, Нового и Позднего Царства – с 1994 года до н.э. до 332 года до н.э.

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Daily Mail приводит слова британского египтолога, оксфордского профессора Джона Бейнса, который отмечает, что открытие "выглядит законным и соответствует известным образцам". Вместе с тем он заявил, что неясно, была ли археологическая работа выполнена в основном египтянами, так как в этом месте ранее работали австрийцы.

Стоит отметить, что рядом с некрополем Ассасиф расположена Долина Царей с усыпальницами фараонов Нового царства. Большинство захоронений на территории некрополя относятся к Позднему периоду истории Древнего Египта (664-332 до н. э.).

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Кроме этого, "Сегодня" писали о вскрытии огромного черного саркофага из Египта: невероятные подробности и фото.

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