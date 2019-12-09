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Нализался глинтвейна: пьяный енот на видео прошелся по рынку

Зверька также видели возле дверей пиццерии и на трамвайных путях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:41

В полдень 7 декабря посетители рождественского рынка в немецком городе Эрфурт, что находится в федеральной земле Тюрингия, возле мусорного ведра нашли пьяного енота-полоскуна. Об этом сообщает Bild.

По словам представителя полиции, "енот был явно пьян". В этот день зверька видели возле рыбного рынка, у дверей пиццерии, а также на трамвайных путях. В конце концов на животное обратил внимание сотрудник службы безопасности. Поняв, что четверолапому нужна помощь, он вызвал спасателей, и до их приезда караулил его прямо у мусорного бака.

Смотрите видео, как пьяные еноты напугали жителей Канады

По всей видимости, енот нализался недопитого глинтвейна из стаканов, которые оставили посетители рынка.

В Германии енотов-полоскунов считают инвазивным видом. Они появились в стране в 1930-е годы, когда по приказу Германа Геринга в дикую природу выпустили две пары этих животных, привезенных из Северной Америки. За 90 лет еноты расплодились, и теперь их популяция насчитывает до миллиона особей.

Ранее "Сегодня" писали, как в немецком городе Эрфурт спасали двух ежей в состоянии алкогольного опьянения. По данным The Local, животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали вылившееся содержимое.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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