Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Напуганный сурок и объятия баранов: показаны лучшие фото дикой природы 2019

Эксперты выбрали самые оригинальные снимки в 19 категориях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Победитель конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Победитель конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year

Лондонский Музей естественной истории ежегодно проводит конкурс лучших снимков дикой природы Wildlife Photographer Of The Year и определяет самого талантливого фотографа года. В 2019-м победителем стал Юнцин Бао из Китая, запечатлевший драматичный и вместе с тем комичный момент нападения лисы на сурка. Об этом пишет Natural History Museum.

Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей

Фото Бао отобрали из более чем 48 тысяч заявок. По мнению судей, этот снимок отображает главную задачу природы – борьбу за выживание. Фото сочетает в себе юмор и ужас, и изображает неожиданную встречу между тибетской лисой и сурком.

Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
Фото: Wildlife Photographer Of The Year
1/14

"Снимок сочетает в себе комичность и кошмар ситуации одновременно. С фотографической точки зрения был пойман просто идеальный момент, – заявил председатель жюри Роз Кидман Кокс, объявляя имя победителя. – Выразительность поз держит вас в замешательстве, и нить энергии между поднятыми лапами, кажется, держит главных героев в идеальном равновесии".

Читайте также:
Показали лучшие фото, сделанные на iPhone

К слову, также были выбраны лучшие снимки в 19 категориях, каждый из которых раскрывает удивительное разнообразие жизни на нашей планете.

Напомним, ранее мы делали подборку самых забавных фотографий животных. Кроме этого "Сегодня" писали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Столичный фотограф запустил уникальный фотопроект Марина Карпий: "За одну свадебную съемку я могу похудеть на два килограмма" Портрет Бейонсе попал в Национальную галерею США Свадебный фотограф запретил гостям снимать на iPhone
фото видео животные Великобритания конкурс фотограф
Реклама

Новости партнеров

Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться
Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Видео: процесс взросления и старения человека за 1 минуту
Видео: процесс взросления и старения человека за 1 минуту
Старость препятствует появлению рака
Старость препятствует появлению рака

Популярные статьи

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

15 октябряПсихология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

15 октябряFun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

15 октябряТехно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

15 октябряFun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

14 октябряFun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

14 октябряШоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

В сети показали девушку Андрея Данилко
В сети показали девушку Андрея Данилко
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
Фрукт-легенда: полезные свойства инжира и вкусные сочетания
Фрукт-легенда: полезные свойства инжира и вкусные сочетания
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
Суперфуд: полезные свойства семян льна
Суперфуд: полезные свойства семян льна
Драгоценные ароматы: 5 самых дорогих духов мира
Драгоценные ароматы: 5 самых дорогих духов мира