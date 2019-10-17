Напуганный сурок и объятия баранов: показаны лучшие фото дикой природы 2019

Эксперты выбрали самые оригинальные снимки в 19 категориях

Победитель конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year

Лондонский Музей естественной истории ежегодно проводит конкурс лучших снимков дикой природы Wildlife Photographer Of The Year и определяет самого талантливого фотографа года. В 2019-м победителем стал Юнцин Бао из Китая, запечатлевший драматичный и вместе с тем комичный момент нападения лисы на сурка. Об этом пишет Natural History Museum.

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Фото Бао отобрали из более чем 48 тысяч заявок. По мнению судей, этот снимок отображает главную задачу природы – борьбу за выживание. Фото сочетает в себе юмор и ужас, и изображает неожиданную встречу между тибетской лисой и сурком.

Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year Победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year Фото: Wildlife Photographer Of The Year 1/14

"Снимок сочетает в себе комичность и кошмар ситуации одновременно. С фотографической точки зрения был пойман просто идеальный момент, – заявил председатель жюри Роз Кидман Кокс, объявляя имя победителя. – Выразительность поз держит вас в замешательстве, и нить энергии между поднятыми лапами, кажется, держит главных героев в идеальном равновесии".

К слову, также были выбраны лучшие снимки в 19 категориях, каждый из которых раскрывает удивительное разнообразие жизни на нашей планете.

Напомним, ранее мы делали подборку самых забавных фотографий животных. Кроме этого "Сегодня" писали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

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