Нарушил правило: мужчине пожизненно запретили летать на самолете

Между пассажиром и стюардессой произошла стычка, в которую пришлось вмешаться правоохранительным органам

Пассажиру пожизненно запретили перелеты Фото: Depositphotos

На рейсе лоукостера Ryanair из Фару (Португалия) в Лондон 20-летний пассажир Рафик Бутиче якобы ударил стюардессу, из-за этого ему пожизненно запретила пользоваться услугами этой авиакомпании, пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, друг Бутиче пересел на свободное место рядом, но бортпроводница запретила ему занимать кресло. Произошла стычка, в которую пришлось вмешаться правоохранительным органам.

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Момент, когда несколько полицейских пытаются вывести пассажира из самолета, попал на видео. Позже мужчина узнал, что его внесли в черный список компании и пожизненно запретили летать самолетами авиакомпании. Он утверждает, что не бил женщину, более того, во время задержания ему повредили руку, шею и лодыжку.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, как пассажиры самолета, занимающейся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора. Также мы раскрыли любопытные детали, каким образом стюардессы оценивают пассажиров в самолете.

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