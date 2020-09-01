Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фото
Знаменитость вышла в свет в ярко-зеленом платье из плиссированной ткани бренда Valentino
50-летняя Мелания Трамп, жена президента США, посетила предвыборный съезд Республиканской партии в ярко-зеленом платье из плиссированной ткани бренда Valentino и тем самым рассмешила поклонников. Снимок публикует издание New York Post.
Дело в том, что ярко-зеленый цвет (хромакей) используют во время киносъемок для наложения эффектов. Пользователи Сети "украсили" платье первой леди США символикой движения Black Lives Matter, статистикой смертей от коронавируса, прогнозом погоды и даже видео с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которого называют главным соперником Дональда Трампа на предстоящих осенью 2020 года президентских выборах.
"Как создатель мемов я очень счастлива видеть Меланию Трамп в цветном зеленом платье!", "Мелания Трамп не могла решить, какое платье надеть, поэтому она надела зеленый хромакей, чтобы позволить Twitter выбрать за нее", – пишут в комментариях юзеры.
Отметим, что стоимость наряда составляет 2700 долларов.
К слову, в подобную ситуацию недавно попала королева Великобритании Елизаветы II. Пользователь Питер Чийковский в своем Twitter назвал наряд королевы идеальным шаблоном для фотошоп-батла и запустил серию челленджей.
Смотрите в сюжете, сколько зарабатывает Мелания Трамп:
Напомним, появление Мелании Трамп на публике без маски и перчаток вызвало шквал критики.
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