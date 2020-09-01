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Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фото

Сегодня, 05:55

Знаменитость вышла в свет в ярко-зеленом платье из плиссированной ткани бренда Valentino

50-летняя Мелания Трамп, жена президента США, посетила предвыборный съезд Республиканской партии в ярко-зеленом платье из плиссированной ткани бренда Valentino и тем самым рассмешила поклонников. Снимок публикует издание New York Post.

Зеленое платье Мелании Трамп стало мемом
Зеленое платье Мелании Трамп стало мемом
Фото: twitter.com/mad_liberals

Дело в том, что ярко-зеленый цвет (хромакей) используют во время киносъемок для наложения эффектов. Пользователи Сети "украсили" платье первой леди США символикой движения Black Lives Matter, статистикой смертей от коронавируса, прогнозом погоды и даже видео с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которого называют главным соперником Дональда Трампа на предстоящих осенью 2020 года президентских выборах.

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"Как создатель мемов я очень счастлива видеть Меланию Трамп в цветном зеленом платье!", "Мелания Трамп не могла решить, какое платье надеть, поэтому она надела зеленый хромакей, чтобы позволить Twitter выбрать за нее", – пишут в комментариях юзеры.

Отметим, что стоимость наряда составляет 2700 долларов.

К слову, в подобную ситуацию недавно попала королева Великобритании Елизаветы II. Пользователь Питер Чийковский в своем Twitter назвал наряд королевы идеальным шаблоном для фотошоп-батла и запустил серию челленджей.

Смотрите в сюжете, сколько зарабатывает Мелания Трамп:

Напомним, появление Мелании Трамп на публике без маски и перчаток вызвало шквал критики.

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Источник: twitter.com/mad_liberals
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