Наряд учительницы анатомии удивил детей: курьезное фото

Женщина преподает в школе естественные науки, искусство, а также языки

Вероника Дуке пришла в школу в наряде с изображением мышц Фото: Depositphotos

43-летняя учительница анатомии Вероника Дуке из Испании удивила детей необычным костюмом. Женщина надела на урок облегающий наряд с изображением мышц и внутренних органов. Курьезный снимок на своей странице в Twitter разместил ее муж – Майкл.

"Горжусь этим вулканом идей – мой женой Вероникой. Мне так повезло, что ты у меня есть, – пишет в описании под фотографией муж Дуке. – Сегодня она очень оригинально объясняла своим ученикам человеческое тело. И дети сходила с ума".

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В интервью изданию Bored Panda Вероника Дуке рассказала, что преподает уже 15 лет. Учит детей естественным наукам, искусству, а также языкам. Женщина постоянно старается визуализировать знания для школьников. По ее словам, особенно это эффективно на уроках истории, а также на английском и испанском языках.

Ранее "Сегодня" рассказывали об актрисе, которая надела странный костюм и повергла в шок зрителей российского ТВ. Также мы писали, что танцовщиц пристыдили за выход в свет в "крайне неприличных" костюмах.

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