Нашли "самую красивую женщину-копа"

Девушка работает детективом в отделе киберпреступлений

Девушка-полицейская победила в конкурсе красоты Фото: instagram.com/nadine_berneis

28-летняя женщина-полицейский Надин Бернейс из Германии победила в конкурсе красоты Мисс Германия-2019. Она оставила позади 9,5 тысяч участниц, удостоившись главного титула, пишет Toronto Sun.



INSTAGRAM 17 Фев 2019 в 10:27 PST

Бернейс из города Дрезден рассказала со сцены о том, как в 18 лет переехала в город Баден-Вюртемберг ради заработка. "Я бы каждому советовала поступить также: покинуть дом в ранние годы, чтобы научиться самостоятельности без помощи родителей, — сказала она. — Я работала в полиции на протяжении десяти лет и никогда об этом не жалела".



INSTAGRAM (@nadine_berneis) 19 Янв 2019 в 9:45 PST

Девушка работает детективом в отделе киберпреступлений. Как она призналась судьям конкурса, работа полицейского была ее мечтой.



INSTAGRAM 28 Янв 2019 в 11:39 PST

INSTAGRAM (@missgermany_official) 23 Фев 2019 в 1:57 PST

Победа Надин в конкурсе создает небольшую конкуренцию другой красотке – Адриенне Колесзар, которая имеет 700 тысяч подписчиков на свою Instagram-страницу и ранее была признана "самой красивой женщиной-полицейским" в Германии. Хотя не так давно Андриенну из-за ее популярности бросил парень.

Полицейская-красотка из Германии осталась без парня из-за Instagram Фото: instagram.com/adrienne_koleszar Полицейская-красотка из Германии осталась без парня из-за Instagram Фото: instagram.com/adrienne_koleszar Полицейская-красотка из Германии осталась без парня из-за Instagram Фото: instagram.com/adrienne_koleszar Полицейская-красотка из Германии осталась без парня из-за Instagram Фото: instagram.com/adrienne_koleszar Полицейская-красотка из Германии осталась без парня из-за Instagram Фото: instagram.com/adrienne_koleszar Полицейская-красотка из Германии осталась без парня из-за Instagram Фото: instagram.com/adrienne_koleszar Полицейская-красотка из Германии осталась без парня из-за Instagram Фото: instagram.com/adrienne_koleszar 1/7

Напомним, "самый красивый преступник США" покорил подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Джереми Микс стал знаменитым в 2014 году, когда его снимок появился на странице полиции города Стоктон в Facebook. Кроме этого, мы писали, что появилось фото "самой красивой преступницы".

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