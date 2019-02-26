Нашли "самую красивую женщину-копа"
Девушка работает детективом в отделе киберпреступлений
28-летняя женщина-полицейский Надин Бернейс из Германии победила в конкурсе красоты Мисс Германия-2019. Она оставила позади 9,5 тысяч участниц, удостоившись главного титула, пишет Toronto Sun.
Бернейс из города Дрезден рассказала со сцены о том, как в 18 лет переехала в город Баден-Вюртемберг ради заработка. "Я бы каждому советовала поступить также: покинуть дом в ранние годы, чтобы научиться самостоятельности без помощи родителей, — сказала она. — Я работала в полиции на протяжении десяти лет и никогда об этом не жалела".
INSTAGRAM (@nadine_berneis)
Девушка работает детективом в отделе киберпреступлений. Как она призналась судьям конкурса, работа полицейского была ее мечтой.
INSTAGRAM (@missgermany_official)
Победа Надин в конкурсе создает небольшую конкуренцию другой красотке – Адриенне Колесзар, которая имеет 700 тысяч подписчиков на свою Instagram-страницу и ранее была признана "самой красивой женщиной-полицейским" в Германии. Хотя не так давно Андриенну из-за ее популярности бросил парень.
Напомним, "самый красивый преступник США" покорил подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Джереми Микс стал знаменитым в 2014 году, когда его снимок появился на странице полиции города Стоктон в Facebook. Кроме этого, мы писали, что появилось фото "самой красивой преступницы".
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