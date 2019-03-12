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Нашли самую юную девочку-вундеркинда: фото

Четырехлетняя девочка читает на уровне семилетнего ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:03
Алана Джордж Фото: SWNS
Алана Джордж
Фото: SWNS

Четырехлетнюю Алану Джордж из английского города Айвер (Великобритания) стала одной из самых молодых участников всемирно известной организации для людей с высоким IQ "Менса". Девочку признали одним из самых юных гениев Великобритании с показателем IQ в 140 баллов, пишет Daily Mail.

В возрасте семи месяцев Алана начала произносить первые слова, а менее чем через год уже разговаривала полноценными предложениями. В три года девочка научилась самостоятельно читать отрывки из любимых рассказов. Надин, мать Аланы, обратилась к специалистам, чтобы проверить ее умственное развитие. По результатам тестирования эксперты заключили, что девочка читает на уровне семилетнего ребенка, а разговаривает и рассуждает как 6,5-летняя.

"Она такая маленькая, но уже не представляет своей жизни без учебы. Мы даже испугались, когда узнали, насколько она умная, — рассказывает 37-летняя мать ребенка Надин. — Она вне всяких сомнений особенная, однако мы до сих пор не осознаем, насколько обширен ее потенциал".

На данный момент Алана посещает школу, в которой некогда обучались члены королевской семьи Великобритании.

Ранее мы рассказывали, что авторы научного проекта, сотрудники Государственного университета Джорджии, пришли в финале своего расследования к выводу о том, что терпеливость и хорошо развитый самоконтроль являются признаками высокого интеллекта

Также "Сегодня" писали, что ученые выяснили, в каком месяце года рождаются самые умные люди.

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