Найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео

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Собака по кличке Мистер Бабз покоряет сеть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:09
У пса необычная морда. Фото: pixabay
У пса необычная морда. Фото: pixabay

На видеохостинге YouTube набирает популярность видео с рычащей собакой по кличке Мистер Бабз. Пользователи сети назвали его своим новым любимцем и превратили в мем.

За два дня видео набрало 300 тысяч просмотров. Героями ролика являются хозяева собаки и сам питомец: в ответ на признания в любви собака натужно рычит и таращит глаза.

Некоторых пользователей поведение Мистера Бабза испугало. Однако большинство юзеров пришли в восторг от видео и его главного героя, назвав его новым героем интернета.

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Напомним, пастушья собака, которая стерегла ретривера, рассмешила сеть. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

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