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Найдена картинка, из-за которой телефоны "сходят с ума"

Сегодня, 06:58

Это происходит из-за специфической цветовой кодировки изображения, утверждают юзеры

Пользователь Twitter с ником Ice Universe забил тревогу из-за фотографии с видом на озеро во время заката. Стоит установить эти "обои" на телефон от Samsung или Google Pixel, как он начинает "сходить с ума" – бесконечно включать и выключать экран. После этого устройство переходит в режим перезагрузки. По мнению юзера, это происходит из-за специфической цветовой кодировки изображения.

Выяснилось, что картинка зачастую ломает телефоны Samsung и Google Pixel, но и другие бренды на могут быть подвержены сбоям. Владельцы смартфонов на операционной системе Android отмечают, что стоит слегка изменить гамму на фото или пересохранить его и "обои" будут отображаться нормально.

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После обнаружения ошибки компания Samsung подтвердила, что работает над тем, чтобы устранить данную неисправность.

Смотрите также в сюжете о том, за что будут штрафовать прохожих со смартфонами:

Ранее "Сегодня" писали о жителе украинской столицы, который застрял в люке, помогая незнакомцу достать смартфон за денежное вознаграждение в 500 гривен. Кроме того, мы опубликовали видео, на котором китаянка в истерике рвалась за борт корабля вслед за любимым смартфоном.

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Источник: Сегодня
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