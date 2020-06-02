Найдена картинка, из-за которой телефоны "сходят с ума"

Это происходит из-за специфической цветовой кодировки изображения, утверждают юзеры

Пользователь Twitter с ником Ice Universe забил тревогу из-за фотографии с видом на озеро во время заката. Стоит установить эти "обои" на телефон от Samsung или Google Pixel, как он начинает "сходить с ума" – бесконечно включать и выключать экран. После этого устройство переходит в режим перезагрузки. По мнению юзера, это происходит из-за специфической цветовой кодировки изображения.

Выяснилось, что картинка зачастую ломает телефоны Samsung и Google Pixel, но и другие бренды на могут быть подвержены сбоям. Владельцы смартфонов на операционной системе Android отмечают, что стоит слегка изменить гамму на фото или пересохранить его и "обои" будут отображаться нормально.

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После обнаружения ошибки компания Samsung подтвердила, что работает над тем, чтобы устранить данную неисправность.

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