Найдена загадочная гробница с цветными росписями: фото

Археологи также обнаружили погребальные фигурки "ушебти"

Ученые нашли еще одну гробницу в Египте. Фото: pixabay

В районе города Луксор на юге Египта археологи обнаружили гробницу времен XIX династии фараонов (примерно 1292-1186 годы до нашей эры). Об этом сказал министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани, сообщает Youm7.

В гробнице, которая принадлежала, скорее всего, служителю храма бога Амона, ученые нашли саркофаг с мумией, а также множество различных предметов, включая погребальные фигурки "ушебти" и погребальную маску. Стены гробницы украшены цветными росписями.

Археологи нашли еще один саркофаг. Фото: ЕРА Археологи нашли еще один саркофаг. Фото: ЕРА Археологи нашли еще один саркофаг. Фото: ЕРА Археологи нашли еще один саркофаг. Фото: ЕРА Археологи нашли еще один саркофаг. Фото: ЕРА 1/5

Кроме того, археологи нашли рядом еще одну гробницу с двумя саркофагами и мумиями. Это захоронение соответствует уже времени правления XXV династии фараонов.

Напомним, ранее сообщалось, что была раскрыта тайна египетских пирамид: Стороны пирамиды Хеопса и других сооружений в Гизе расходятся под почти идеальным прямым углом, совпадающим с углом между линиями запад-восток и север-юг. Отклонение составляет одну пятнадцатую градуса. Ученые предполагали, что этого удалось добиться через такие астрономические измерения, как отслеживание положения Полярной звезды на небосводе или теней от Солнца на поверхности, однако точный метод оставался неизвестным.

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