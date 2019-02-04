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Найдена загадочная гробница с крошечными мумиями: фото

Находку археологов назвали крупнейшей в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Найденная гробница содержала 50 мумий эпохи правления династии Птолемеев Фото: instagram.com/travelmicaro
Найденная гробница содержала 50 мумий эпохи правления династии Птолемеев
Фото: instagram.com/travelmicaro

Египетские археологи в провинции Эль-Минья к югу от Каира нашли гробницу с 50 мумиями, 12 из которых дети. Они находились в семейном некрополе внутри девятиметровых погребальных камер в районе Туна-эль-Габал. Тела людей оказались частично обернуты в льняные ткани, некоторые лежали на полу склепа, другие – в каменных или деревянных гробах, сообщает министерство по делам древностей Египта.

Гробница в Египте шокировала ученых Фото: antiquities.gov.eg
Гробница в Египте шокировала ученых Фото: antiquities.gov.eg
Гробница в Египте шокировала ученых Фото: antiquities.gov.eg
Гробница в Египте шокировала ученых Фото: antiquities.gov.eg
Гробница в Египте шокировала ученых Фото: antiquities.gov.eg
Гробница в Египте шокировала ученых Фото: antiquities.gov.eg
Гробница в Египте шокировала ученых Фото: antiquities.gov.eg
Гробница в Египте шокировала ученых Фото: antiquities.gov.eg
Гробница в Египте шокировала ученых Фото: antiquities.gov.eg
Гробница в Египте шокировала ученых Фото: antiquities.gov.eg
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Археологи полагают, что найденные мумии датируются эпохой правления династии Птолемеев (IV-I века до нашей эры). Они имеют смешанный половой состав, более того, 12 из найденных тел идентифицированы как дети. По мнению специалистов, умершие представляли верхушку среднего класса египетского общества и занимали важные должности. Находку археологов назвали крупнейшей в 2019 году.

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Также сообщалось, что недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о вскрытии огромного черного саркофага из Египта: невероятные подробности и фото

Смотрите видео: уникальные артефакты нашли археологи в Индии

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Источник: Сегодня
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