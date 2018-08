Найдена загадочная могила мужчины с руками-ножами: первые фото

Скелет найден в Лангобардском некрополе на севере Италии

Ученые университета Сапиенца в Риме обнаружили останки человека, жившего примерно в VI веке нашей эры, с протезом в виде длинного ножа на одной из его рук. О находке рассказывается в статье, опубликованной в Journal of Anthropological Sciences, передает Science Alert.

Скелет найден в Лангобардском некрополе, который располагается на севере Италии и датируется VI-VIII веками. Он принадлежал мужчине возрастом 40-50 лет, а его кисть и часть предплечья на правой руке были ампутированы. Как выяснили ученые, человек лишился руки в результате тяжелой травмы, например, серьезного перелома из-за неудачного падения.

На локтевой и лучевой костях найдены следы воздействия протеза, включая костную мозоль и шпору. Кроме того, на наличие протеза указывал сильный износ зубов, возникший, вероятно, из-за затягивания челюстью ремней, удерживающих заменитель руки. Были также найдены остатки кожи, которая служила материалом для крепления.

На скелете лежало лезвие, один из концов которого находился рядом с ампутированной рукой. Ученые считают, что это деталь протеза, поскольку у других скелетов в некрополе личное оружие всегда лежало сбоку от тела.

A 6th-century Lombard warrior buried in northern Italy appears to have worn a knife as a prosthetic weapon in place of his forearm, which had been amputated https://t.co/TUaR8059Qt pic.twitter.com/aW26FGLQHr