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Найдена загадочная могила мужчины с руками-ножами: первые фото

Скелет найден в Лангобардском некрополе на севере Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
Мужчина руки-ножницы. Фото: pixabay.com
Мужчина руки-ножницы. Фото: pixabay.com

Ученые университета Сапиенца в Риме обнаружили останки человека, жившего примерно в VI веке нашей эры, с протезом в виде длинного ножа на одной из его рук. О находке рассказывается в статье, опубликованной в Journal of Anthropological Sciences, передает Science Alert.

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Могила воина
Фото: Journal of Anthropological Sciences

Скелет найден в Лангобардском некрополе, который располагается на севере Италии и датируется VI-VIII веками. Он принадлежал мужчине возрастом 40-50 лет, а его кисть и часть предплечья на правой руке были ампутированы. Как выяснили ученые, человек лишился руки в результате тяжелой травмы, например, серьезного перелома из-за неудачного падения.

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У мужчины ножницы вместо рук
Фото: Journal of Anthropological Sciences

На локтевой и лучевой костях найдены следы воздействия протеза, включая костную мозоль и шпору. Кроме того, на наличие протеза указывал сильный износ зубов, возникший, вероятно, из-за затягивания челюстью ремней, удерживающих заменитель руки. Были также найдены остатки кожи, которая служила материалом для крепления.

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Древний скелет воина
Фото: Journal of Anthropological Sciences

На скелете лежало лезвие, один из концов которого находился рядом с ампутированной рукой. Ученые считают, что это деталь протеза, поскольку у других скелетов в некрополе личное оружие всегда лежало сбоку от тела.

Пользователи сети поразились древним технологиям в медицине. Они начали сравнивать погибшего воина с героями современных популярных фильмов и сериалов и нарекли его "первым в мире киборгом". Фотожабы вы можете увидеть в комментариях к записи в Archaeology Magazine в Twitter.

Напомним, в "Софии Киевской" исследуют провалы и древнее подземелье.

Ранее итальянские археологи рассказали о найденном недавно сенсационном артефакте, который почти не имеет аналогов в мире. Возможно, это лишь второе в истории археологическое подтверждение того, что в древности существовала казнь через распятие.

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