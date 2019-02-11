Найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь
Украшение за 13 долларов принесло англичанке миллионы
Жительница Англии Дебра Годдард случайно узнала, что кольцо, купленное ею за 13 долларов, стоит миллионы.
Недавно мошенники украли все сбережения матери Годдард и женщина решила ей помочь. Англичанка вспомнила о дешевом кольце, которое купила 33 года назад и решила узнать его стоимость. Дебра обратилась к ювелиру, который сообщил ей, что в кольце настоящий бриллиант весом в 26,27 карата.
Годдард пошла в аукционный дом Sotheby's, где украшения оценили в примерно в 964 тысячи долларов (почти 26 миллионов гривен). После вычетов аукционных расходов женщине досталась половина суммы, что составило около 12,7 миллиона гривен.
Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions. Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.
Мы также писали, что во Львове выиграли в лотерею огромную сумму денег. Выигрышный билет, принесший владельцу миллион гривен, был приобретен во Львове в одном из супермаркетов на улице Богдана Хмельницкого.
А 46-летняя украинка Оксана Захарова из Нью-Джерси практически "по ошибке" выиграла в лотерею пять миллионов долларов.
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