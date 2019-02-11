Найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь

Украшение за 13 долларов принесло англичанке миллионы

Британка нашла очень дорогое кольцо Фото: pixabay

Жительница Англии Дебра Годдард случайно узнала, что кольцо, купленное ею за 13 долларов, стоит миллионы.

Недавно мошенники украли все сбережения матери Годдард и женщина решила ей помочь. Англичанка вспомнила о дешевом кольце, которое купила 33 года назад и решила узнать его стоимость. Дебра обратилась к ювелиру, который сообщил ей, что в кольце настоящий бриллиант весом в 26,27 карата.

Годдард пошла в аукционный дом Sotheby's, где украшения оценили в примерно в 964 тысячи долларов (почти 26 миллионов гривен). После вычетов аукционных расходов женщине досталась половина суммы, что составило около 12,7 миллиона гривен.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions. Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

Мы также писали, что во Львове выиграли в лотерею огромную сумму денег. Выигрышный билет, принесший владельцу миллион гривен, был приобретен во Львове в одном из супермаркетов на улице Богдана Хмельницкого.

А 46-летняя украинка Оксана Захарова из Нью-Джерси практически "по ошибке" выиграла в лотерею пять миллионов долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram