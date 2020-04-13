Найдено загадочное черное существо: возможно, это один из длиннейших червей в мире

Пользователи сети сравнили существо с Веномом из вселенной Marvel

Пользователь Twitter с ником @sunnyarkade выложил в Сеть видео, на котором показал загадочное существо "неизвестного происхождения". Этот ролик мгновенно стал вирусным, набрав уже более 19 млн просмотров.

На записи, опубликованной пользователем, виден камень, на котором шевелится черная масса. Один из очевидцев ткнул в нее ножом. "Кто-нибудь знает, что это?" – спросил автор видео.

Многие юзеры сравнили существо с Веномом из вселенной Marvel. "Я уверен, наши новые повелители не оценят, что ты так тыкаешь ножом в этого милого щеночка", "Мы уже прошли через многое, нам не нужны инопланетные симбиоты", – пишут они.

Вероятней всего, это немертина – один из длиннейших червей в мире, пишет издание NDTV. Длина этого живого организма может достигать 55 метров. Немертины выделяют токсичную слизь, которая может парализовать противника.

Смотрите видео: португальские ученые выловили необычное существо

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл". Кроме этого, мы опубликовали кадры жуткого насекомого.

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