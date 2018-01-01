Найдены фото двух совершенно одинаковых отцов с детьми

Между фото разница в 30 лет, хотя в это сложно поверить

Идентичные отцы. Фото: pixabay

Снимки двух практически идентичных отцов-близнецов покоряют сеть. На фотографиях, которые распространяются в интернете, запечатлены отец и старший брат пользователя, которые очень похожи друг на друга. Юзер сообщил, что между фото разница в 30 лет.

Оба отца изображены лежащими с закрытыми глазами и маленькими детьми на груди. Они настолько похожи, что изначально трудно поверить, что это два разных человека.

Счастливые отцы Фото: Reddit

Напомним, мать четыре года тайно делала фото любящего отца с дочкой.

Филиппинка под ником MrsIronbad опубликовала на Reddit коллаж из снимков мужа и дочери, которых она незаметно фотографировала на протяжении нескольких лет. Снимки женщины привлекли внимание многих пользователей ресурса, собрав за два дня почти 70 тысяч просмотров.

"Мой мужчина не сидит на Reddit, у него вообще нет аккаунтов в социальных сетях, поэтому я уверена, что мой секрет по-прежнему в безопасности", – отметила женщина.

Также ми писали о том, что папа девочки показал, каким может быть невероятным обычный день с ребенком.

Отец годовалой девчушки по имени Зои, 36-летний Шолом Бер Соломон выкладывает в Instagram фотографии, на которых они с дочуркой в разных образах.

Каждый новый день не бывает скучным для этой парочки. Фотоальбом девочки пополняется все новыми и новыми интересными снимками.