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Нажал не ту кнопку: чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции

Сегодня, 08:56

Виновника инцидента снимут с поста в ближайшее время

Чиновник из филиппинской провинции Кавите по имени Джесус Эстил после конференции на онлайн-платформе Zoom по ошибке нажал не ту клавишу, оставив камеру включенной, и занялся сексом со своей секретаршей. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

На видео показано, как руководитель подходит к женщине, которая сидит на диване в нескольких шагах от компьютера, и вступает с ней в интимную связь. Позже женщину идентифицировали как секретаршу Эстила, которая также занимается бухгалтерией.

Джесуса Эстила снимут с поста в ближайшее время, утверждают сотрудники министерства внутренних дел и внутреннего самоуправления.

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"Это не просто проступок, это серьезный проступок. Мы сделаем все, чтобы наказать его. Естественно, рассматриваемый сотрудник просил прощения, но все не так просто", – заявил представитель министерства Ричард Джеронимо.

Скриншот: Viral Press

Кстати, это уже не первый подобный инцидент. Ранее "Сегодня" писали, как один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.

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А вот американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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