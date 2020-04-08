Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Не кашель и не одышка: ученым на аудио удалось воссоздать звуки коронавируса

Колебания белков записали с помощью ультразвука

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:26

Исследователям удалось "озвучить" коронавирус, который спровоцировал пандемию, а также разрушил уклад мировой экономики. Ученые из Массачусетского технологического института превратили структуры шиповидного белка (той самой "короны" SARS-CoV-2) в звуки.

Это нужно не просто так: при помощи "музыкального" анализа можно обнаружить места, где связываются антитела или лекарства. Об этом пишет издание Vice.

Ученым удалось "озвучить" SARS-CoV-2
Ученым удалось "озвучить" SARS-CoV-2
Фото: Depositphotos

Записать колебания белков удалось с помощью ультразвука. Используя эту технологию, исследователи присвоили каждой аминокислоте белка свою ноту в музыкальной гамме. Послушайте, что получилось:

Читайте также:
Почему люди покупают столько туалетной бумаги во время пандемии: ответ ученых

Выбор инструментов биологи оставили за собой: в результате мы слышим кото (японский щипковый инструмент), колокольчики и флейту. Мелодия очень умиротворенная, спокойная, гармоничная.

Смотрите видео: как распознать коронавирус

Читайте также:
"По 200 граммов": Александр Лукашенко рассказал о своем рационе во время пандемии COVID-19

Напомним, ранее появилась реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки. "Сегодня" также писали, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреля Коронавирус в Украине: статистика за 8 апреля и все подробности из регионов COVID-19 на Волыни: умершего водителя «скорой» пришлось перевозить его коллегам В Украине выросло количество смертей от коронавируса
аудио исследование коронавирус COVID-19
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Рецепт
Рецепт "бабушкиных котлет" от Гарика Корогодского
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради

Популярные статьи

Вчера, 14:37Food

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 14:36Fun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Вчера, 10:39Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 10:10Events

Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

Вчера, 09:36Fun

Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

Вчера, 09:15Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:21Events

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляFun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

6 апреляFood

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

6 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

6 апреляWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

6 апреляTravel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

6 апреляFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

6 апреляШоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

5 апреляFood

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

5 апреляFun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

Новости партнеров

Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Котлеты из фасоли постные
Котлеты из фасоли постные
В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе
Алла Пугачева показала, чем ее семья занимается в заточении
Алла Пугачева показала, чем ее семья занимается в заточении
Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину
Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину
Жигунов стал встречаться с
Жигунов стал встречаться с "двойником" Анастасии Заворотнюк. Фото
Медики назвали 5 лекарств, которые должны быть в домашней аптечке
Медики назвали 5 лекарств, которые должны быть в домашней аптечке
Оля Полякова показала фото с отдыха в жаркой Мексике
Оля Полякова показала фото с отдыха в жаркой Мексике