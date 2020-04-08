Не кашель и не одышка: ученым на аудио удалось воссоздать звуки коронавируса

Колебания белков записали с помощью ультразвука

Исследователям удалось "озвучить" коронавирус, который спровоцировал пандемию, а также разрушил уклад мировой экономики. Ученые из Массачусетского технологического института превратили структуры шиповидного белка (той самой "короны" SARS-CoV-2) в звуки.

Это нужно не просто так: при помощи "музыкального" анализа можно обнаружить места, где связываются антитела или лекарства. Об этом пишет издание Vice.

Ученым удалось "озвучить" SARS-CoV-2 Фото: Depositphotos

Записать колебания белков удалось с помощью ультразвука. Используя эту технологию, исследователи присвоили каждой аминокислоте белка свою ноту в музыкальной гамме. Послушайте, что получилось:

Выбор инструментов биологи оставили за собой: в результате мы слышим кото (японский щипковый инструмент), колокольчики и флейту. Мелодия очень умиротворенная, спокойная, гармоничная.

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Напомним, ранее появилась реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки. "Сегодня" также писали, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса.

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