Не кашель и не одышка: ученым на аудио удалось воссоздать звуки коронавируса
Колебания белков записали с помощью ультразвука
Исследователям удалось "озвучить" коронавирус, который спровоцировал пандемию, а также разрушил уклад мировой экономики. Ученые из Массачусетского технологического института превратили структуры шиповидного белка (той самой "короны" SARS-CoV-2) в звуки.
Это нужно не просто так: при помощи "музыкального" анализа можно обнаружить места, где связываются антитела или лекарства. Об этом пишет издание Vice.
Записать колебания белков удалось с помощью ультразвука. Используя эту технологию, исследователи присвоили каждой аминокислоте белка свою ноту в музыкальной гамме. Послушайте, что получилось:
Выбор инструментов биологи оставили за собой: в результате мы слышим кото (японский щипковый инструмент), колокольчики и флейту. Мелодия очень умиротворенная, спокойная, гармоничная.
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Напомним, ранее появилась реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки. "Сегодня" также писали, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса.
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