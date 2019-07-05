"Не мог поверить своим глазам": мужчина показал на фото рыбу-рекордсмена

Рыбак из Великобритании утверждает, что вес его улова составил 105 килограммов

Британец показал на фото рыбу-рекордсмена показал Фото: Pixabay

Житель английской деревни Уэстли, графство Девон (Великобритании), по имени Джон Харви поймал невероятных размеров гигантского усача в одном из прудов на юге Таиланда. 42-летний мужчина утверждает, что вес его улова составил 105 килограммов – и это мировой рекорд. Ведь пойманная предыдущим рекордсменом рыба этого вида весила на 4,5 килограмма меньше, пишет таблоид Daily Mail.

Мужчина установил мировой рекорд, поймав огромную рыбу Фото: devonlive

Британец признался, что занимается рыбалкой только ради удовольствия. "Мне немного неловко перед другими рыболовами, которые тратят гораздо больше времени и денег, но не могут поймать рыбу такого размера, – рассказывает Джон Харви. – Рыба очень сопротивлялась, на ее поимку ушло много сил. Только спустя 80 минут я наконец вытащил ее. Я не мог поверить своим глазам".

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Гигантский усач – самый крупный вид семейства карповых, находящийся на грани исчезновения. Распространен в речных бассейнах Азии. Эта рыба питается водорослями, фитопланктоном и плодами растений.

Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине, под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.

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