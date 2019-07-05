"Не мог поверить своим глазам": мужчина показал на фото рыбу-рекордсмена
Рыбак из Великобритании утверждает, что вес его улова составил 105 килограммов
Житель английской деревни Уэстли, графство Девон (Великобритании), по имени Джон Харви поймал невероятных размеров гигантского усача в одном из прудов на юге Таиланда. 42-летний мужчина утверждает, что вес его улова составил 105 килограммов – и это мировой рекорд. Ведь пойманная предыдущим рекордсменом рыба этого вида весила на 4,5 килограмма меньше, пишет таблоид Daily Mail.
Британец признался, что занимается рыбалкой только ради удовольствия. "Мне немного неловко перед другими рыболовами, которые тратят гораздо больше времени и денег, но не могут поймать рыбу такого размера, – рассказывает Джон Харви. – Рыба очень сопротивлялась, на ее поимку ушло много сил. Только спустя 80 минут я наконец вытащил ее. Я не мог поверить своим глазам".
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Гигантский усач – самый крупный вид семейства карповых, находящийся на грани исчезновения. Распространен в речных бассейнах Азии. Эта рыба питается водорослями, фитопланктоном и плодами растений.
Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине, под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.
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