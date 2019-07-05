Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Не мог поверить своим глазам": мужчина показал на фото рыбу-рекордсмена

Рыбак из Великобритании утверждает, что вес его улова составил 105 килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Британец показал на фото рыбу-рекордсмена показал
Британец показал на фото рыбу-рекордсмена показал
Фото: Pixabay

Житель английской деревни Уэстли, графство Девон (Великобритании), по имени Джон Харви поймал невероятных размеров гигантского усача в одном из прудов на юге Таиланда. 42-летний мужчина утверждает, что вес его улова составил 105 килограммов – и это мировой рекорд. Ведь пойманная предыдущим рекордсменом рыба этого вида весила на 4,5 килограмма меньше, пишет таблоид Daily Mail. 

Мужчина установил мировой рекорд, поймав огромную рыбу
Мужчина установил мировой рекорд, поймав огромную рыбу
Фото: devonlive

Британец признался, что занимается рыбалкой только ради удовольствия. "Мне немного неловко перед другими рыболовами, которые тратят гораздо больше времени и денег, но не могут поймать рыбу такого размера, – рассказывает Джон Харви. – Рыба очень сопротивлялась, на ее поимку ушло много сил. Только спустя 80 минут я наконец вытащил ее. Я не мог поверить своим глазам".

Смотрите видео: в Ногликском районе лисы воруют богатый улов рыбаков

Гигантский усач – самый крупный вид семейства карповых, находящийся на грани исчезновения. Распространен в речных бассейнах Азии. Эта рыба питается водорослями, фитопланктоном и плодами растений.

Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине, под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Прозрачное морское существо случайно попало на фото Невероятные фото: мужчина выловил гигантскую рыбу-мутанта Океан выбросил на берег рыбу «с человеческими зубами» Рыбак выловил огромного сома-рекордсмена: видео
видео Великобритания рекорд рыба
Реклама

Новости партнеров

Каким знакам зодиака удается долго сохранять молодость
Каким знакам зодиака удается долго сохранять молодость
Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Вымершая более 130 тыс. лет назад птица
Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"
Шелковица: полезные свойства и противопоказания
Шелковица: полезные свойства и противопоказания

Популярные статьи

Сегодня, 14:15Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 12:13Психология

Что означает день недели вашего рождения: особенности характера

Вчера, 10:01Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Вчера, 09:00Food

Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

Вчера, 07:49Fun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

3 июляТехно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

3 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

3 июляШоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

3 июляСтиль

Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

3 июляFun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

3 июляШоу-бизнес

В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде

3 июляFun

Невероятно: полное солнечное затмение показали на видео из самолета

3 июляПсихология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Новости партнеров

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
5 научных способов продлить свою жизнь
5 научных способов продлить свою жизнь
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь