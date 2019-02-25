"Не плач, это просто мультфильм": реакция пса на трогательную сцену из "Короля Льва"

Курьезное видео появилось в Twitter и стало вирусным

Кадр из мультфильма "Король Лев"

Джош Майерс, хозяин собаки по кличке Луна, заявил, что его умилила реакция питомца на сцену из мультфильма "Король Лев", когда Симба находит тело своего отца Муфасы. "Это самая милая вещь, которую я когда-либо видел", – говорит мужчина.

Пользователи Twitter, благодаря которому видео разошлось, отметил, что сам никогда так не реагировал на эту сцену.

TWITTER— eclectik relaxation (@eclectik) February 22, 2019

"У них есть чувства, эмоции, как у людей", "Надеюсь, ты объяснил ему потом, что это просто фильм", "Не плач, это все неправда", "Я сама чуть не заплакала, наблюдая за этой собакой", "Автор этого ролика, спасибо тебе, я как раз не собирался прожить радостно сегодняшний день", – пишут пользователи сети в комментариях.

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