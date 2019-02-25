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"Не плач, это просто мультфильм": реакция пса на трогательную сцену из "Короля Льва"

Курьезное видео появилось в Twitter и стало вирусным

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:41
Кадр из мультфильма "Король Лев"
Кадр из мультфильма "Король Лев"

Джош Майерс, хозяин собаки по кличке Луна, заявил, что его умилила реакция питомца на сцену из мультфильма "Король Лев", когда Симба находит тело своего отца Муфасы. "Это самая милая вещь, которую я когда-либо видел", – говорит мужчина.

Пользователи Twitter, благодаря которому видео разошлось, отметил, что сам никогда так не реагировал на эту сцену.

"У них есть чувства, эмоции, как у людей", "Надеюсь, ты объяснил ему потом, что это просто фильм", "Не плач, это все неправда", "Я сама чуть не заплакала, наблюдая за этой собакой", "Автор этого ролика, спасибо тебе, я как раз не собирался прожить радостно сегодняшний день", – пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя.  

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

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Источник: Сегодня
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