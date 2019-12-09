"Не позорь страну": украинка в США продает невинность за 100 тысяч евро

Девушка ищет достойного мужчину, который будет платить ей 10 тысяч евро в месяц

19-летняя украинка выставила свою девственность на аукцион Фото: Becca Tapert / Unsplash

Живущая в США украинка выставили на аукцион и продает свою девственность за 100 тысяч евро. Девушка выложила в социальных сетях свои откровенные фотоснимки, отметив, что ищет достойного мужчину, который будет платить ей 10 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичная Украина".

"Привет. Меня зовут Катя. Мне 19 лет. Я из Украины. Хочу путешествовать и просто красиво жить, это мой выбор!" – заявляет девушка в видеоролике, который появился на YouTube.

Запись собрала много преимущественно негативных комментариев от юзеров. "Не позорь украинский народ", "Зачем говорить, откуда ты?" – написали одни. "Восстановить девственность стоит 200-300 долларов. Можно каждую неделю продавать", "Нет, на 100 тыс. евро ты не тянешь", – отметили другие.

Смотрите видео: 19-летняя модель из США продала свою девственность

Это уже не первый подобный случай. Например, в США 19-летняя модель по имени Жизель также выставила на торги свою девственность. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что в Прикамье иностранка, которая планировала продать незнакомцам свою девственность, стала жертвой обмана и изнасилования.

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