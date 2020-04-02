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Не собаки: ученые выявили самых уязвимых к COVID-19 домашних животных

Исследователи изучили особенности инфицирования собак, куриц, уток, свиней, хорьков и кошек

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:08

Группа китайских ученых выяснила, какие животные являются самыми уязвимыми к COVID-19. Исследователи изучили особенности инфицирования собак, куриц, уток, свиней, хорьков и кошек. Специалисты провели эксперимент, в рамках которого этих животных заразили различными штаммами SARS-CoV-2, и пришли к неожиданным выводам, пишет научный сайт биомедицинских препринтов bioRxiv.

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Невосприимчивыми к SARS-CoV-2 оказались все животные, кроме кошек и хорьков. Между хорьками вирус легко распространялся, однако не сказывался на состоянии их здоровья.

Кошки уязвимы к COVID-19
Кошки уязвимы к COVID-19
Фото: Depositphotos

Хуже всего была ситуация с кошками, особенно с котятами – практически все они умирали в случае заражения SARS-CoV-2.

Смотрите видео: как распознать коронавирус

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о смерти первой пораженной коронавирусом собаки породы померанский шпиц. Мы сообщали, что домашнего любимца 60-летней пациентки Ивонн Чоу Хау Йи, зараженной COVID-19, поместили на карантин после того, как тест на коронавирус выявил в организме животного инфекцию. Однако симптомов заболевания у него не было.

ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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