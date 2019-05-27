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Не стареет: 50-летняя актриса похвасталась внешностью подростка

Тайванская звезда начинала свою карьеру с должности телеведущей в далеком 1989 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Стефани Сяо
Стефани Сяо
Фото: Weibo / Stephanie Siao

Снимки тайваньской актрисы Стефани Сяо стали вирусными в социальных сетях после того, как подписчики звезды узнали о ее возрасте. В свои 50 лет Сяо выглядит как студентка, сообщает Daily Mail.

Смотрите видео: китайская ведущая "не стареет с 1996 года"

Звезда начинала свою карьеру с должности телеведущей в далеком 1989 году. За это время она заслужила всенародную любовь, став одной из самых успешных актрис Азии. Однако долгий путь к славе никак не отразился на ее внешности. 

Стефани Сяо
Фото: Weibo / Stephanie Siao
Стефани Сяо
Фото: Weibo / Stephanie Siao
Стефани Сяо
Фото: Weibo / Stephanie Siao
Стефани Сяо
Фото: Weibo / Stephanie Siao
Стефани Сяо
Фото: Weibo / Stephanie Siao
Стефани Сяо
Фото: Weibo / Stephanie Siao
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Стефани родилась в городе Синьбэй в 1968 году. Снявшись в романтической драме в 1989 году, она вскоре прославилась на всю Азию – ее даже называли самой красивой женщиной Тайваня. Кроме того, Сяо – звезда китайской социальной сети Weibo. Там у Стефани более 344 тысяч подписчиков, с которыми она делится своей повседневной жизнью, например, снимками из спортзала.

Актриса утверждает, что у нее сердце, как у молодой девушки, – и все благодаря йоге, которую она практикует уже десять лет. Кроме того, актриса любит плавание, окружает себя комнатными растениями и домашними животными. Главным секретом своей вечной молодости Стефани считает вегетарианство.

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Источник: Сегодня
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