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Не заметившая беременность официантка неожиданно родила

Девять месяцев девушка принимала противозачаточные средства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Британка не заметила беременность
Британка не заметила беременность
Фото: Depositphotos

24-летняя официантка из Лондона Шарлотта Дюбард не заметила собственную беременность и внезапно родила ребенка. У не прекращались ежемесячные кровотечения и почти не увеличился вес, поэтому оснований подозревать беременность не было.

"Задним умом я понимаю, что мне хотелось больше сладкого, — говорит она в комментарии изданию Daily Mail. — Еще были проблемы с ногами, из-за которых я неделю пропускала работу. Врач сказал, что причиной могло быть давление ребенка".

Все девять месяцев девушка принимала противозачаточные средства, курила, употребляла алкоголь и ходила на работу, где смена могла продолжаться 14 часов. Когда у нее начались схватки, она не придала этому значения. "Вечером я почувствовала боль, но не особенно сильную — слабее, чем обычно при месячных, — рассказывает Дюбард. — На следующий день она продолжилась и волнами то усиливалась, то ослабевала".

Осмотрев себя при помощи камеры мобильного телефона, она разглядела показавшуюся голову младенца. Девушка поспешила в ванну и родила. Перерезав пуповину при помощи маникюрных ножниц, она позвонила своему парню и велела срочно приезжать. Поначалу он не мог поверить, что ребенок действительно их, и предположил, что девушка нашла его на улице.

Врачи осмотрели новорожденного и заключили, что он совершенно здоров. "Акушерки даже спрашивали меня, где я научилась так перерезать пуповину, потому что делать это по-другому могло быть очень опасно, — рассказывает девушка. — Представления не имею, откуда я знала, что делать. Наверное, инстинкт".

Напомним, студентка узнала про беременность на четвертый день после родов. Ранее мы также писали, что в Украине впервые родилась пятерня.

Смотрите видео: женщина на 10-м году комы тайно забеременела и родила ребенка

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Источник: Сегодня
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