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Неделя после Пасхи 2019: традиции, приметы и обряды

Узнайте, какие традиции соблюдаются на Светлой седмице после Пасхи 2019, и на какие приметы следует обратить внимание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57
Традиции и обряды Светлой седмицы после Пасхи
Традиции и обряды Светлой седмицы после Пасхи
Фото: Depositphotos

Первая неделя после Пасхи, которая в 2019 году приходится на период с 29 апреля по 5 мая, в православии еще называется Светлой седмицей. Какие традиции соблюдаются во время Светлой недели, и на какие приметы важно обратить внимание, читайте в нашей статье.

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Неделя после Пасхи 2019: народные традиции и церковные обряды

Светлая неделя начинается после Пасхи и длится до Фомина воскресенья. У славян неделя после Пасхи издавна считалась началом весеннего возрождения, обновления жизни.

Светлая неделя знаменует радость от Воскресения Христова, победившего смерть, и радость Царствия Небесного. Это главное событие, которое стало основой всей христианской веры.

Во время Светлой Пасхальной седмицы нет поста, в том числе в среду и в пятницу, которые в обычное время являются постными днями.

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Верующие в это время стараются чаще бывать в церкви. Все дни в течение Пасхальной седмицы в православных храмах утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов, во время Божественной литургии совершается Крестный ход, символизирующий шествие жен-мироносиц ко гробу Христа, и происходит причащение Святых Христовых Тайн. Царские врата во всех храмах открыты, показывая, что Гроб Господень пуст. И в продолжение всей седмицы звучит вседневный звон колоколов.

А в Светлую субботу раздается церковный хлеб артос, освященный в Пасхальную ночь и наделенный чудодейственными свойствами. Верующие приносят его домой, хранят возле икон и используют в качестве оберега и целебного средства в особых случаях.

На Светлой неделе после Пасхи не проводится Таинство венчания и чтение заупокойных молитв, а отпевание усопших в основном состоит из песнопений Пасхи.

По случаю радости от Воскресения из мертвых Христа, на неделе после Пасхи в народе поминают умерших предков. Считается, что души усопших на какое-то время возвращаются на землю, чтобы вместе с живыми порадоваться этому святому празднику.

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Вообще Светлая Седмица –  это время отдыха, встреч, гостей, празднования, радости и веселья. Со дня святой Пасхи и до ее отдания, т.е. на сороковой день все верующие при встрече христосуются со словами: "Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!".

Плохой приметой считается скорбеть, печалиться и предаваться унынию на Светлой неделе. А вот если на Пасхальной неделе родится ребенок, то ему пророчится долгая, счастливая и светлая жизнь.

Также хорошей приметой считается оказывать помощь, творить добрые дела, делать подаяния всем нуждающимся и делиться с ними радостью светлой празднования Пасхи.

Ранее мы рассказывали, о церковных праздниках и постах в мае 2019 года.

Смотрите видео о пасхальных выходных:


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