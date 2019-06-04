"Недовольный кот" стал звездой интернета: забавные фото
У питомца нахмуренные брови, мешки под глазами и очень суровый взгляд
Персидский кот 26-летней американской медсестры из Техаса Мишель Алексис прославился в сети благодаря необычной внешности. У шестилетнего питомца по кличке Луи нахмуренные брови, мешки под глазами и очень суровый взгляд.
Алексис рассказала изданию Daily Mail, что у нее есть еще одна кошка – Мона. Она родилась на два года позже Луи. "Она почему-то сразу решила, что Луи – это игрушка и начала гонять его по всему дому. Может, поэтому у бедняги всегда такой всклокоченный вид", – смеется владелица домашних животных.
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Пользователи социальных сетей пришли в восторг от снимков Луи в Instagram. "Наверное, в его подъезде шумят неугомонные подростки!", "Фото этого котика – лучшая иллюстрация утра понедельника!", "Наверное, ему рано утром на работу", "Или любимый корм опять закончился", "Может, у него аллергия на тополиный пух?" – шутят в комментариях юзеры.
Ранее "Сегодня" сообщали о смерти самой знаменитой кошка в мире – Грампи Кэт (Grumpy Cat), что в буквальном переводе означает "угрюмая кошка". Животному было семь лет. Кроме этого, мы рассказывали, что будет с кошкой умершего Карла Лагерфельда.
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