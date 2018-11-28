Неисправный банкомат по ошибке осчастливил клиентов

Через несколько часов к банкомату выстроилась очередь

Банкомат выдавал лишние деньги. Фото: pixabay

В американском городе Хьюстон из-за неисправности банкомата Bank of America местные жители получали вместо 20-долларовых купюр стодолларовые, пишет UPI.

Информация об этом быстро распространилась и уже через несколько часов к банкомату выстроилась очередь. Вскоре между собравшимися вспыхнула драка, которая привлекла внимание полиции. После прибытия помощников шерифа банкомат закрыли.

Согласно заявлению Bank of America, странное поведение устройства объяснялось неверной загрузкой 100-долларовых купюр. Людям, которым банкомат выдал больше положенного, разрешили оставить лишние деньги себе.

Напомним, копы раскрыли небывалый грабеж: хакеры обчищали банкоматы уникальной программой. По данным пресс-службы Черниговской полиции, злоумышленники "вынудили" банковские терминалы выдать им деньги, а сумма исчисляется сотнями тысяч.

Копы отметили, что за последнее время было отмечено несколько высокотехнологичных краж из банкоматов – после механического повреждения аппарата злоумышленники получали доступ к сервисному разъему и с помощью своей программы давали команду на выдачу наличных.

Кроме этого, мы писали, во Львове мужчина с топором "отомстил" банкоматам за пенсию.