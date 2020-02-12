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Неизвестное животное с длинным хвостом нашли на берегу моря: фото

Снимки находки обнародовали в Facebook-сообществе Fubar News

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Чудовище с огромным хвостом нашли в Шотландии
Чудовище с огромным хвостом нашли в Шотландии
Фото: Unsplash

В шотландском городе Абердин местный житель обнаружил на пляже огромный скелет неизвестного существа, который вымыло во время шторма "Кьяра". Длинный хребет, переходящий в хвост, приписывают и киту, и трицератопсу, и даже "лохнесскому чудовищу". Фото находки обнародовали в Facebook-сообществе Fubar News.

Так, часть юзеров предполагает: скелет может принадлежать киту, косатке или крокодилу. Другие считают, что это какое-то доисторическое существо, к примеру, диплодок или трицератопс. По версии еще одной группы пользователей Сети, это хребет "родственника" таинственного "лохнесского чудовища" (Несси).

Смотрите видео: португальские ученые выловили необычное существо

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Шотландцы не впервые спорят о существовании Несси. Но несмотря на многочисленные "наблюдения" за прошедшие годы, до сих пор нет никаких доказательства того, что монстр действительно существует.

Несси впервые была "замечана" еще в 565 году, когда в биографии ирландского монаха Сент-Колумба был упомянут гигантский "водяной зверь", уволакивающий людей в шотландском озере Лох-Несс.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл". Кроме этого, мы опубликовали кадры жуткого насекомого.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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