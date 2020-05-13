Неизвестное животное с зубами на хвосте случайно попало на видео

Существо обнаружила жительница Нью-Йорка Лия Деннисон

Жительница Нью-Йорка по имени Лия Деннисон вместе со своим возлюбленным гуляла по пляжу Брайтон-Бич и неожиданно обнаружила на побережье неизвестное существо, чей длинный хвост был покрыт шипами, напоминающими зубы, а тело – круглыми наростами.

"Мы гуляли на пляже возле гавани Шорехам, когда увидели это странное существо с зубами на хвосте. Понятия не имели, что это, поэтому сняли его на видео, чтобы показать нашим друзьям и найти кого-то, кто мог бы его идентифицировать", – рассказывает женщина журналистам издания Daily Star.

Один из знакомых Лии Деннисон предположил, что она увидела морскую лисицу или колючего ската. Представители этого вида могут жить до 15 лет и весить до 18 кг. Они живут у восточного побережья Атлантического океана: от Исландии, Норвегии и Северного моря до ЮАР. Чаще всего морские лисицы встречаются в период с декабря по январь.

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Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл".

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