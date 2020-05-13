Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Неизвестное животное с зубами на хвосте случайно попало на видео

Существо обнаружила жительница Нью-Йорка Лия Деннисон

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:05

Жительница Нью-Йорка по имени Лия Деннисон вместе со своим возлюбленным гуляла по пляжу Брайтон-Бич и неожиданно обнаружила на побережье неизвестное существо, чей длинный хвост был покрыт шипами, напоминающими зубы, а тело – круглыми наростами.

"Мы гуляли на пляже возле гавани Шорехам, когда увидели это странное существо с зубами на хвосте. Понятия не имели, что это, поэтому сняли его на видео, чтобы показать нашим друзьям и найти кого-то, кто мог бы его идентифицировать", – рассказывает женщина журналистам издания Daily Star.

Один из знакомых Лии Деннисон предположил, что она увидела морскую лисицу или колючего ската. Представители этого вида могут жить до 15 лет и весить до 18 кг. Они живут у восточного побережья Атлантического океана: от Исландии, Норвегии и Северного моря до ЮАР. Чаще всего морские лисицы встречаются в период с декабря по январь.

Смотрите видео: португальские ученые выловили необычное существо

Читайте также:
Возле утеса обнаружили останки существа возрастом 125 миллионов лет: фото

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Найдено загадочное существо: возможно, это один из длиннейших червей в мире Новый вид морских существ назвали в честь группы Metallica Женщина выловила из воды огромного ядовитого червя: видео Неизвестное животное с длинным хвостом нашли на берегу моря: фото
фото США животное существо
Реклама

Новости партнеров

Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Новый скандал между экс-супругами Узелковым и Боржемской
Новый скандал между экс-супругами Узелковым и Боржемской
Новая жизнь разочаровала? Меган Маркл угрожает принцу Гарри
Новая жизнь разочаровала? Меган Маркл угрожает принцу Гарри

Популярные статьи

Сегодня, 12:00Food

Как правильно варить булгур на плите

Сегодня, 09:34Events

Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Сегодня, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Сегодня, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

Вчера, 19:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 12:05Fun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

Вчера, 08:15Fun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Вчера, 07:13Fun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

11 маяFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

11 маяТехно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

10 маяШоу-бизнес

Олег Ляшко во второй раз станет отцом: фото

10 маяFun

10 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

10 маяFood

Как приготовить овощи на костре по-армянски

10 маяШоу-бизнес

День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве

Новости партнеров

В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
Котлеты больше не готовлю: 7 блюд из фарша хватит на месяц
Котлеты больше не готовлю: 7 блюд из фарша хватит на месяц
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото
Жареные домашние пирожки на кефире
Жареные домашние пирожки на кефире
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Скоро будет маленький Потапчик? Каменских засветила живот
Скоро будет маленький Потапчик? Каменских засветила живот
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики