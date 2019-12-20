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"Нельзя пренебрегать": что нужно знать о Белой Крысе – символе 2020 года

На Востоке к этим животным относятся с уважением

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:58
Белая Крыса – символ 2020 года Фото: Ricky Kharawala / Unsplash
Белая Крыса – символ 2020 года
Фото: Ricky Kharawala / Unsplash

Мир готовится встречать Новый год 2020 – Металлической Крысы. Репутация у этих животных не очень, поэтому корреспондент телеканала "Украина" Алексей Фалин решил проверить, насколько гостеприимно настроены украинцы, и заодно сам познакомился с хозяевами следующего года. Съемочная группа "Сегодня" посетила питомник, где выращивают грызунов.

"На Востоке крыса считается животным уважительным, поэтому не следует пренебрегать или бояться ее", – рассказывает корреспондент Алексей Фалин.

Крыса – символ Нового 2020 года
Крыса – символ Нового 2020 года
Фото: Depositphotos

На самом деле они очень умные и самые сообразительные из всех грызунов, отмечает владелица питомника "Наша планета животных" Людмила Половинкина. "Многие девушки боятся мышек, крыс. Говорят: "Ой-ой-ой, страшно. Фу-фу, какая мерзость". Хотя декоративные крысы выглядят достаточно мило", – утверждает женщина.

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Цены на крыс стартуют от 50 грн. Сфинксов или лысых крыс, продают за 300-500 грн. А некоторые новые для Украины породы стоят бешеных денег – до тысячи гривен.

"На них очень высокий спрос. Многие хотят получить в подарок символ года", – добавляет Половинкина.

Отправляемся на один из столичных рынков, чтобы проверить спрос на товары "крысиной тематики". Алла продает магниты с символом грядущего года. По ее наблюдениям, крысы страдают от дискриминации. Поэтому, выбирая между ними и мышью, покупатели отдают предпочтение последней.

Подробней о том, что нужно знать о символе Нового года 2020, смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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