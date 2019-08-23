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Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос

Заявки от участников могут быть поданы в виде изображения, видеоролика или текста

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:13
Город Билефельд в Германии Фото: Orangesmile
Город Билефельд в Германии
Фото: Orangesmile

Власти города Билефельд на севере Германии пообещали выплатить миллион евро любому, кто сможет неоспоримо доказать, что этого населенного пункта не существует. Заявки на участите в конкурсе могут подать все совершеннолетние немцы до 5 сентября 2019 года.

Как выяснилось, история, лежащая в основе объявленного конкурса, началась 26 лет назад. В 1993 году студент по имени Ахим Хельд в системе обмена сообщениями Usenet написал: "Билефельд? Такого не существует". За эти годы шутка про город Билефельд стала в Германии мемом. В 2012 году этот "вопрос" в своем выступлении обыграла даже канцлер Ангела Меркель, присутствующая на одном из мероприятий в Билефельде. "Так что он существует", – заявила тогда она.

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К слову, на самом деле Билефельд существует еще с 13 века. Сейчас в нем проживает около 330 тысяч человек.

На сайте конкурса Die #Bielefeldmillion написано, что заявки от участников могут быть поданы в виде изображения, видеоролика или текста – главное, чтобы доказательство было неопровержимым. Хотя конкурс согласован с городскими чиновниками, награду выплатит местное маркетинговое агентство.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Украине запустили студенческий конкурс с поездкой победителей в Нидерланды. Кроме этого, мы рассказывали об учительнице, которая разбогатела благодаря мелкому шрифту в документах.

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Источник: Сегодня
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