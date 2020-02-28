Необъяснимое явление: в гараже среди ночи появилась прозрачная фигура, видео

Загадочный инцидент произошел в городе Валдоста, штат Джорджия, США

Пользователь Reddit под ником Altadam поделился загадочным роликом, снятым ночью камерой наблюдения в его гараже. На видео с мистической фигурой обратил внимание YouTube-канал The Hidden Underbelly 2.0, специализирующийся на аномальных явлениях, пишет издание Daily Star (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

На обнародованных кадрах показано, как из ниоткуда появляется призрачный белый силуэт, который бежит от одной машины к другой и словно проходит ее насквозь, а потом растворяется в воздухе. Автор видео поинтересовался у юзеров, что это вообще могло быть.

"Я бы хотела как всегда закатить глаза, но они слишком широко открыты сейчас. Пожалуй, самое убедительное видео, которое я когда-либо видела", "Это жучок прямо перед камерой или душа мертвого человека. В любом случае теперь я буду держать дверь в гараж закрытой", "Не думаю, что это насекомое. А вот прячущийся рядом с твоим гаражом человек – вполне возможно", "Это просто паутина перед камерой", – пишут в комментариях пользователи сети.

Видео: Reddit

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления – валового облака, или так называемого грозового воротника. Также мы рассказывали, что в океане ученые обнаружили необычные дымовые кольца. Они являются разновидностью океанических вихрей, диаметр которых достигает нескольких сотен или тысяч километров.

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