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Необычная форма кольца обидела невесту накануне свадьбы

Жених подарил любимой серебряное украшение с драгоценными камнями, расположенными в виде собачьей лапки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:55
Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца
Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца
Фото: Pixabay

Пользователи сети на ресурсе Reddit обратили внимание на откровенный пост анонимной невесты, которая накануне свадьбы получила от своего возлюбленного обручальное кольцо необычной формы. Речь идет о серебряном украшении с драгоценными камнями, расположенными в виде собачьей лапки: крупный бриллиант по центру, а над ним еще четыре — поменьше. Женщина утверждает, что такой подарок оскорбляет ее чувства, сообщает The Sun.

Необычное кольцо в виде собачьей лапки
Необычное кольцо в виде собачьей лапки
Фото: Reddit

"Я люблю своего будущего мужа, но я заставила его переплавить кольцо, чтобы оно не было похоже на собачью лапку. Кто в здравом уме будет ходить с собачьей лапкой на руке?" — пожаловалась девушка в Facebook и добавила, что обожает свою собаку, но не намерена ходить с таким украшением всю жизнь.

Большинство комментаторов поддержали невесту. "Я одна из тех психов, которые проводят все свободное время на собачьих выставках, но если бы мой муж подарил мне нечто такое, я бы с ним развелась", — написала одна из подруг невесты в комментариях.

Напомним, ранее мы писали, как поддельное кольцо пошатнуло желание девушки выходить замуж. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти. Также "Сегодня" писали, как таинственная незнакомка на свадьбе влюбила в себя жениха.

Смотрите видео: свадебный переполох - свадьба по-французски

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