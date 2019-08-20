Необычная форма немецкого аттракциона стала причиной скандала

Владелец парка развлечений Рюдигер Браун извинился перед посетителями

Напоминающий свастику аттракцион возмутил немцев Фото: Depositphotos

Пользователь популярной платформы Reddit besserwiedu обратил внимание на необычную форму аттракциона "Полет орла" в парке развлечений немецкого города Леффинге. Этот объект вывели из эксплуатации из-за сходства его конструкции со свастикой.



Владелец парка развлечений Рюдигер Браун извинился перед теми, кого обеспокоил и оскорбил аттракцион и заявил о выводе его из эксплуатации. По словам Брауна, дизайн конструкции разрабатывался в Италии. Сейчас авторы идеи пересматривают эскизы. Предполагается, что вместо четырех сидений, у аттракциона оставят по три, сообщает телерадиокомпания SWR.

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Известно, что аттракцион запустили в начале августа. На нем расположены две конструкции, на каждой из которых четыре сидения, украшенные головой орла. При вращении они напомнили посетителям нацистский символ.

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