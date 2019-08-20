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Необычная форма немецкого аттракциона стала причиной скандала

Владелец парка развлечений Рюдигер Браун извинился перед посетителями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Напоминающий свастику аттракцион возмутил немцев
Напоминающий свастику аттракцион возмутил немцев
Фото: Depositphotos

Пользователь популярной платформы Reddit besserwiedu обратил внимание на необычную форму аттракциона "Полет орла" в парке развлечений немецкого города Леффинге. Этот объект вывели из эксплуатации из-за сходства его конструкции со свастикой. 
 

Ingenieurskunst from r/de

Владелец парка развлечений Рюдигер Браун извинился перед теми, кого обеспокоил и оскорбил аттракцион и заявил о выводе его из эксплуатации. По словам Брауна, дизайн конструкции разрабатывался в Италии. Сейчас авторы идеи пересматривают эскизы. Предполагается, что вместо четырех сидений, у аттракциона оставят по три, сообщает телерадиокомпания SWR.

Смотрите видео: в Дании отмечает юбилей старейший парк аттракционов

Известно, что аттракцион запустили в начале августа. На нем расположены две конструкции, на каждой из которых четыре сидения, украшенные головой орла. При вращении они напомнили посетителям нацистский символ.

Ранее "Сегодня" показали забавные фото небоскреба "пошлой формы". Кроме этого мы рассказывали, как в Лондоне открыли фантастический аттракцион.

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