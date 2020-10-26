Неоновое небо над Финляндией. Только посмотрите на это северное сияние (фото, видео)

Наблюдать за этим природным явлением можно ежегодно с сентября по март

Неоновое небо над Финляндией. В ночь на понедельник жители лапландской коммуны Утсйоки наблюдали северное сияние. Как часто можно такое увидеть и от чего небо меняет свой цвет – далее в материале.

В небе над Финляндией сквозь облака виднелись зеленые лучи с примесями белого и фиолетового цветов. В это время такую картину можно наблюдать каждую ночь – при условии ясной погоды, конечно.

Специфическое оптическое явление, при котором ночное небо сверкает яркими цветами, происходит у магнитных полюсов Земли. Лучше всего его видно в Финляндии, Норвегии, Исландии, Гренландии и России.

Наблюдать за этим природным явлением можно ежегодно с сентября по март, если небо не затянуто плотно тучами.

Разноцветное небо видели и россияне. В соцсетях они поделились снимками северного сияния над Ленинградской областью.

Северное сияние в России Фото: t.me/astrophotoboloto

Тем временем японцы готовят масштабный проект по освоению спутника Земли, обеспечив питьевую воду и кислород на Луне.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться