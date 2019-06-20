Неожиданная находка в доме обогатила семью на миллионы: фото
Китайскую реликвию заметил специалист по азиатскому искусству Рейджи Пейсверт
Жители Германии продали на аукционе бронзовую чашу, созданную во время династии Цин в Китае (приблизительно 1700 год). Стоимость артефакта оценили в четыре миллиона долларов. Любопытно, что ранее в этой чаше хранились теннисные мячики, поскольку немцы не знали, сколько на самом деле она стоит. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что чашу ранее оценивал аукционный британский дом по фотографии, но принял ее за "ничего не стоящую имитацию 19 века".
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А совсем недавно китайскую реликвию заметил специалист по азиатскому искусству Рейджи Пейсверт, посетивший дом владельцев. Он забрал чашу для дальнейшего исследования и был поражен ее ценностью.
К слову, артефакт принадлежала семье из Германии на протяжении почти столетия, после того как их предок привез ее из Китая.
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