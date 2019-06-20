Неожиданная находка в доме обогатила семью на миллионы: фото

Китайскую реликвию заметил специалист по азиатскому искусству Рейджи Пейсверт

Чаша в доме у жителей Германии оказалась древней реликвией Фото: Koller Auctions

Жители Германии продали на аукционе бронзовую чашу, созданную во время династии Цин в Китае (приблизительно 1700 год). Стоимость артефакта оценили в четыре миллиона долларов. Любопытно, что ранее в этой чаше хранились теннисные мячики, поскольку немцы не знали, сколько на самом деле она стоит. Об этом сообщает Daily Mail.

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Издание отмечает, что чашу ранее оценивал аукционный британский дом по фотографии, но принял ее за "ничего не стоящую имитацию 19 века".

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А совсем недавно китайскую реликвию заметил специалист по азиатскому искусству Рейджи Пейсверт, посетивший дом владельцев. Он забрал чашу для дальнейшего исследования и был поражен ее ценностью.

К слову, артефакт принадлежала семье из Германии на протяжении почти столетия, после того как их предок привез ее из Китая.

Чаша в доме у жителей Германии оказалась древней реликвией Фото: Koller Auctions Чаша в доме у жителей Германии оказалась древней реликвией Фото: Koller Auctions Чаша в доме у жителей Германии оказалась древней реликвией Фото: Koller Auctions Чаша в доме у жителей Германии оказалась древней реликвией Фото: Koller Auctions Чаша в доме у жителей Германии оказалась древней реликвией Фото: Koller Auctions 1/5

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