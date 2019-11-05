"Непонятно, как носить": юбка со смелыми вырезами удивила модниц

Новинка на сайте Asos стоит 65 фунтов стерлингов, в пересчете – две тысячи гривен

Юбку известного бренда подняли на смех Фото: Pixabay

Подписчики Instagram-аккаунта @asbos_sos раскритиковали новую юбку британского онлайн-ретейлера Asos. Юзеры утверждают, что обновку из-за необычного кроя невозможно носить с нижним бельем. Об этом сообщает таблоид The Sun.

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Новинка на сайте Asos стоит 65 фунтов стерлингов (две тысячи гривен). На рекламных фотографиях модель демонстрирует ее в комбинации с черным кроп-топом с длинными рукавами и массивными ботинками на платформе.

Пользователи сети опубликовали десятки шуточных комментариев под постом @asbos_sos. "А как ее носить – без трусов?", "Как будто тебе 12 лет и ты заглянул в родительский комод на Хеллоуин", "Мне кажется, в этом будет прохладно ходить от дома к дому за конфетами", "Зато больше ни у кого не будет такого костюма", "Боже мой! Этот бренд становятся все хуже и хуже", – отмечают юзеры.

Напомним, ранее в сети появились фото странного купальника-полотенца от эпатажного дизайнера из Нью-Йорка (США) Арии МакМанус. Кроме этого, мы рассказывали, как модные блогеры примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу.

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