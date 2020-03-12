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Неприличная поза пассажира самолета удивила попутчицу, фото

Инцидент произошел на рейсе филиппинской авиакомпании Cebu Pacific Air в город Манила

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:06

Путешественница Джордана Ли во время авиаперелета сфотографировала попутчика, который удивил ее вульгарным поведением. Инцидент произошел на рейсе филиппинской авиакомпании Cebu Pacific Air в город Манила. Снимок женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Некоторые люди любят чувствовать себя как дома. Мне нравится эта защитная маска на подбородке", – прокомментировала туристка изображенного на фото босого пассажира, который лежит сразу на трех креслах. При этом защитная медицинская маска на его лице съехала в сторону, а правая рука спрятана в шортах.

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INSTAGRAM

"Ну кто так делает? Отвратительно! Скучаю по тем дням, когда люди готовились к авиаперелету, как к празднику", "Как вульгарно. Уверен, что он потом этими же руками будет трогать подлокотники", "Это просто пятьдесят оттенков безнравственности", "Ремень безопасности не пристегнут, маска не закрывает его лицо, а нога висит так, что вот-вот дождется толчка тележки", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Смотрите видео: поза девушки в самолете удивила пассажиров

Видео: instagram.com/passengershaming

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Ранее "Сегодня" писали, как "интимная поза" влюбленных в самолете шокировала Сеть. Снимок появился на Instagram-странице Passenger Shaming. Кроме этого, мы рассказывали, как в британском аэропорту Хитроу пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице работника авиакомпании, но потом был удален.

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Источник: Сегодня
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