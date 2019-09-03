"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы 13-летней невесты повергло журналистку в шок

В Иране девочкам разрешено очень рано выходить замуж, но запрещено выбирать себе наряд

Свадьба 13-летней иранки шокировала журналистку Фото: Depositphotos

Видео со свадьбы 13-летней иранской девочки из округа Бахмай (провинция Бойер-Ахмад, Иран) шокировало и заставило плакать журналистку Масих Алинежад. Ролик она разместила на своей странице в Twitter.

Видеозаписью поделились более тысячи человек, многие пользователи в комментариях возмутились традицией и пожалели ребенка. Одна из женщин призвала общественные организации обратить внимание на инцидент. Она возмутилась родителями девочки, которые они не выглядят грустными.

"Нет слов – рыдаю", "Черт, я хочу спасти эту девушку из ада", "Это же ребенок", "Как родители могут допустить это насилие? Бедный ребенок. Сердце просто разрывается", – пишут юзеры в комментариях под постом.

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По словам Алинежад, согласно исламскому закону 13-летним девочкам разрешено выходить замуж, но не разрешается выбирать себе наряд.

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