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Неудачная охота: из-за обмана обезьяны леопард застрял на дереве

Мартышка убежала, а хищник так и остался на ветках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Леопард застрял на дереве
Леопард застрял на дереве
Фото: Pixabay

Одним из жителей деревни Даррипара штата Чхаттисгарх в центральной Индии был снят забавный ролик, на котором показано, как леопард застрял на дереве во время охоты на обезьяну. На видео произошедшего обратил внимание видеопортал Newsflare.

В погоне за обезьяной леопард пробрался в деревню и залез на дерево. Мартышка убежала, а хищник так и остался на ветках. Он не решался ни спрыгнуть, ни спуститься вниз.

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По данным портала News 18, животное спустили на землю сотрудники лесного ведомства, однако леопарду пришлось "довольно долго" ждать их.

Напомним, биологи в Африке впервые за 110 лет получили уникальный снимок черной пантеры – леопарда с темным цветом шкуры из-за генетической мутации. 

Ранее также сообщалось, что работа международного аэропорта Катманду имени Трибхувана была приостановлена из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши.

Смотрите видео: леопард пришел поесть и отдохнуть на пляж

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