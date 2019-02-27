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Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

На его борту находились двое членов экипажа и трое пассажиров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
В России приземлился самолет без шасси
В России приземлился самолет без шасси
Фото: Pixabay

Камеры видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево (Россия) засняли инцидент с бизнес-джетом Golfstream, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). У прибывшего из Баку в Москву Gulfstream сломалась стойка шасси. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

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На видео частный самолет авиакомпании Jet Air Group скользит боком по ВПП, а затем выкатывается за ее пределы и разворачивается на снегу. На его борту находились двое членов экипажа и трое пассажиров: Ария Ахмадова, Валентина Давыдовская и Асиф Алакбаров. Никто из путешественников не пострадал.

Напомним, пассажирский лайнер начал вращаться в небе перед посадкой в британском аэропорту Хитроу в Лондоне. пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален.

Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

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