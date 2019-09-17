Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

Это произошло из-за того, что задняя сторона платья сделана из тонкой прозрачной ткани

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24

Жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовало рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

Скриншот: Shaaanxo/Youtube

Как утверждает Харрис, она нашла красивый бюджетный наряд на сайте онлайн-ретейлера Wish за 19 фунтов стерлингов (около 580 грн). Однако только после примерки выяснилось, что задняя сторона платья сделана из тонкой прозрачной ткани и полностью обнажает ягодицы.

Смотрите видео: сколько будет стоить самостоятельно организованная свадьба

"Через него просвечивало мое бежевое нижнее белье. Оно слишком прозрачное, чтобы его можно было носить. Все бы точно увидели мой зад, это был бы не самый лучший образ. Такое ощущение, что я собираюсь выходить замуж в Вегасе, в плохом смысле слова", – рассказала Шеннон в комментарии для издания Metro.

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Канаде произошел курьез с букетом невесты На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видео Невесту высмеяли из-за обручального кольца на свадьбе: фото Невесту высмеяли в сети из-за слишком толстых рук: фото
видео свадьба платье невеста новая зеландия
Реклама

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Электронные устройства нельзя оставлять заряжаться на ночь
Электронные устройства нельзя оставлять заряжаться на ночь
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту

Популярные статьи

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 21:33Шоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

Вчера, 18:50Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Вчера, 16:21Fun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

Вчера, 16:00Шоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

Вчера, 15:03Шоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Вчера, 13:33Техно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

Вчера, 12:55Fun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

Вчера, 11:05Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

15 сентябряШоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

15 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

14 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 сентябряШоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Как правильно чистить зубы: хитрости, которых вы могли не знать
Как правильно чистить зубы: хитрости, которых вы могли не знать
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів