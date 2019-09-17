Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

Это произошло из-за того, что задняя сторона платья сделана из тонкой прозрачной ткани

Жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовало рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

Скриншот: Shaaanxo/Youtube

Как утверждает Харрис, она нашла красивый бюджетный наряд на сайте онлайн-ретейлера Wish за 19 фунтов стерлингов (около 580 грн). Однако только после примерки выяснилось, что задняя сторона платья сделана из тонкой прозрачной ткани и полностью обнажает ягодицы.

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"Через него просвечивало мое бежевое нижнее белье. Оно слишком прозрачное, чтобы его можно было носить. Все бы точно увидели мой зад, это был бы не самый лучший образ. Такое ощущение, что я собираюсь выходить замуж в Вегасе, в плохом смысле слова", – рассказала Шеннон в комментарии для издания Metro.

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок.

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